В Брюсселе в новогоднюю ночь подожгли полицейский участок

Встреча 2018 года в столице Бельгии не обошлась без криминальных происшествий, сообщила в понедельник полиция Брюсселя. Ночью была совершена попытка поджога одного из управлений полиции.

Огонь охватил вход в полицейский участок, расположенный на улице Верден в районе Аран. Однако пожар удалось быстро потушить. Ущерб оказался минимальным, пишет La Nouvelle Gazette.

В рамках расследования удалось задержать двух предполагаемых поджигателей.

В целом сотрудники правоохранительных органов задержали в новогоднюю ночь 37 человек.

Из них 23 случая были административными задержаниями, связанными с появлением в нетрезвом состоянии в общественных местах и мелкими нарушениями порядка.

Также в минувшую ночь в Брюсселе были подожжены восемь автомобилей, пишет DH.be со ссылкой на пожарных. Кроме того, горели 60 мусорных баков, подожженных хулиганами. Пять раз огнеборцы выезжали по вызовам на пожар в домах.

В столичной коммуне Моленбек забросали камнями полицейские автомобили и бригады пожарных, передает «Интерфакс».

Около полуночи 1 января полиции пришлось временно закрыть доступ на историческую Гран-пляс Брюсселя из-за опасности давки. На площади в тот момент собралось около 10 тысяч человек.

В целом полицейские оценили новогоднюю ночь в Брюсселе как относительно спокойную.