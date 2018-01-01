В Брюсселе в новогоднюю ночь подожгли полицейский участок

Встреча 2018 года в столице Бельгии не обошлась без криминальных происшествий, сообщила в понедельник полиция Брюсселя. Ночью была совершена попытка поджога одного из управлений полиции.
Огонь охватил вход в полицейский участок, расположенный на улице Верден в районе Аран. Однако пожар удалось быстро потушить. Ущерб оказался минимальным, пишет La Nouvelle Gazette.
В рамках расследования удалось задержать двух предполагаемых поджигателей.
В целом сотрудники правоохранительных органов задержали в новогоднюю ночь 37 человек.
Из них 23 случая были административными задержаниями, связанными с появлением в нетрезвом состоянии в общественных местах и мелкими нарушениями порядка.
Также в минувшую ночь в Брюсселе были подожжены восемь автомобилей, пишет DH.be со ссылкой на пожарных. Кроме того, горели 60 мусорных баков, подожженных хулиганами. Пять раз огнеборцы выезжали по вызовам на пожар в домах.
В столичной коммуне Моленбек забросали камнями полицейские автомобили и бригады пожарных, передает «Интерфакс».
Около полуночи 1 января полиции пришлось временно закрыть доступ на историческую Гран-пляс Брюсселя из-за опасности давки. На площади в тот момент собралось около 10 тысяч человек.
В целом полицейские оценили новогоднюю ночь в Брюсселе как относительно спокойную.