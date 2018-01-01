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В Киеве прошел марш в честь дня рождения Бандеры

korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Торжественное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры прошел в понедельник от памятника Тарасу Шевченко в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, всего в мероприятии принимают участие около 600 человек. В руках они держат флаги ВО Свобода, Правого сектора, Конгресса украинских националистов и государственные флаги. Во главе колонны девушка несет большой портрет Бандеры.

Правопорядок обеспечивает небольшое количество правоохранителей. Перед колонной следуют четыре полицейских автомобиля.

Как ожидается, по ходу шествия участники зажгут факелы и пронесут их до Майдана Независимости, где состоится вече.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши в честь дня рождения Степана Бандеры.

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