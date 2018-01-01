В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами

В Киеве, в районе станции метро Лесная, во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua вечером во вторник, 2 декабря.

Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу.

До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.

На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм. После пожара в районе метро Лесная образовалась пробка и не ходит электротранспорт.