Чрезвычайное положение в Египте продлено еще на три месяца

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения на три месяца. Об этом, как передает ТАСС, во вторник на своем сайте сообщила газета «Аль-Яум ас-Сабиа».

В указе главы государства сказано, что чрезвычайный режим «продлевается на территории всей страны на три месяца начиная с 01:00 субботы, 13 января».

Напомним, чрезвычайное положение в Египте на три месяца было введено указом президента страны с 10 апреля прошлого года, действие его на такой же срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре.

9 апреля 2017 года в египетских городах Танта и Александрия в христианских церквях были совершены теракты, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Незадолго до объявления режима чрезвычайной ситуации египетский лидер отдал приказ подразделениям армии «о немедленном развертывании и оказании помощи полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях республики». Под особый контроль был взят столичный международный аэропорт.