370 призывников идут в эстонскую армию со слезами на глазах

Сегодня, 3 января, к прохождению срочной службы в рамках первого в этом году призыва в Эстонии приступили около 370 человек.

Студент Ингмар Игнатенко сказал Pärnu Postimees, что ожидал призыва и не беспокоится о службе в армии, поскольку все его друзья уже отслужили и остались довольны.

Провожавшая брата Мариан Соловьева сказала, что это очень грустный момент для нее и девушки брата, которая не смогла сдержать слез во время проводов.

Из Пярнумаа (Эстония) сегодня к прохождению срочной службы приступили 32 молодых человека, всего в Эстонии около 370 призывников, среди которых одна девушка.

Больше всего призывников будут проходить 11-месячную службу в подразделениях 1-й пехотной бригады и Сторожевом батальоне, сообщил Департамент оборонных ресурсов. В рамках первого за год призыва молодые люди также поступают на срочную службу в 2-ю пехотную бригаду, флот ВМС и штабной и связной батальоны.