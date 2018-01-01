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Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы президента РФ

Meduza.io
Фото: REUTERS/Scanpix

Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал решение Верховного суда, который согласился с ЦИКом, что он не может участвовать в выборах президента. Как заявил юрист Иван Жданов, вероятно, дело будет рассмотрено еще до окончания новогодних праздников.

Центральная избирательная комиссия 25 декабря не допустила Навального до выборов президента, поскольку у него есть судимость. Навальный настаивает, что имеет право баллотироваться на основании Конституции, которая запрещает выдвигаться только тем, кто находится в заключении.

Сейчас Навальный призывает своих сторонников бойкотировать выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года. В них в четвертый раз будет участвовать Владимир Путин.

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