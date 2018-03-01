Жертвы среди сотен тысяч пострадавших от новогодней «Элеаноры» в Европе. «Она» идет в Балтию (видео)

На западе Европы уже второй день бушует мощный шторм, который успел за это время нанести значительный ущерб инфраструктуре нескольких стран, а также стал причиной гибели по меньшей мере одного человека. Самые масштабные последствия от стихии испытала Франция, а в Нидерландах местные власти принимают для защиты от шторма беспрецедентные меры.

Как сообщает агентство Reuters, на севере и востоке Франции в связи со штормом остались без электроэнергии около 225 тысяч жилых домов, было нарушено паромное сообщение между островом Корсика и континентальной частью страны.

Кроме того, сообщается об одной жертве стихии - в среду погиб мужчина, которого придавило деревом на горнолыжном курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили различные травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии. В Париже закрылась Эйфелева башня.

В Нидерландах сильный ветер вынудил местные власти отменить множество авиарейсов (примерно пятую часть от запланированных 1200 вылетов), а также закрыть специальные барьеры на крупных водных каналах в связи с риском затопления. Некоторые из этих барьеров не использовались десятилетиями, а случаев, когда они были бы задействованы все и сразу - не было никогда.

Телеканал BBC News передает, что в Нидерландах один человек пострадал из-за падения дерева.

В стране перекрыто движение по нескольким автомобильным и крупным железным дорогам.

В Швейцарии около 14 тысяч домов сейчас находятся без света. В Австрии введено экстренное предупреждение в связи с рисками схода лавин в нескольких районах страны.

Tempête Eleanor : un mort et quinze blessés, 110.000 foyers toujours sans électricité

В Бельгии введен «оранжевый» уровень погодной опасности, третий из четырех. Местные власти предупреждают местных жителей об опасности летающих при порывах ветра предметах. От стихии досталось и западу Германии, где шторм привел к нарушению работы транспортного сообщения.

TEMPÊTE #ELEANOR : Une centaine d'habitations inondées à Ver-sur-Mer, dans le Calvados, suite à la rupture d'une digue sur 7 mètres, reconnaissances en cours pour mise en sécurité des personnes. pic.twitter.com/xveOvNB5rX— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 3, 2018

В Великобритании, через которую этот шторм прошел накануне, тысячи домов до сих пор остаются без электричества. В Ирландии были зафиксированы подтопления, многим строениям был причинен значительный ущерб.

Семь французских департаментов объявили «оранжевый» статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.

La tempête Eleanor laisse des dégâts en Belgique et en France