В Ирландии, возможно, египтянин напал с ножом на прохожих, полиция подозревает теракт

Полиция задержала по подозрению в убийстве 18-летнего египтянина. Японец, живший последний год в Ирландии, получил смертельное ранение, два других человека были госпитализированы.

Инцидент произошел утром, до 09:00 по Гринвичу. Представитель полиции рассказал, что следователи изучают история подозреваемого и причины его нахождения в Ирландии. «Теракт - это одна из линий расследования», - цитирует суперинтендента полиции Кристи Манган The Mirror.

Ранее репортер 3News Ireland Сара О'Коннор на своей странице в Twitter сообщила, что инцидент может быть терактом и что подозреваемый приехал из Сирии, затем, однако, поступило уточнение, что он египтянин, которому, возможно, было отказано в виде на жительство в Великобритании, после чего он приехал в Ирландию. Две другие его жертвы были ирландцами и их ранения не представляют опасности для жизни.

Gardai exploring the possibility that three random attacks including a fatal stabbing in Dundalk could be terror related. Deceased victim a young Japanese man. Suspect arrested is from Syria#3news pic.twitter.com/kdNucuGJzi— Sarah O'Connor (@sarahoc3news) January 3, 2018