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СМИ: Одна из ракет Северной Кореи упала на город

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Неудачный пуск ракеты в апреле 2017 года закончился падением на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек.

Испытание баллистической ракеты в Северной Корее 29 апреля 2017 года закончилось падением ее обломков на населенный пункт, сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По информации издания, ракета среднего радиуса действия Хвасон-12 упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен «серьезный ущерб» промышленным и сельскохозяйственным строениям.

Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Утверждается, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неизрасходованного топлива. Однако чмсло жертв вряд ли было значительным, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

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