«Как мне писала Оля, даже полицейские были те же самые». МИД России ответил Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские журналисты сотрудник «ТВ Центр» Анатолий Курлаев и его жена, журналистка ВГТРК Ольга Курлаева были высланы из Латвии на основании «абсурдных обвинений в угрозе национальной безопасности». Об этом она написала, комментируя выдворение Курлаевых на своей странице в Facebook, добавив, что отправила этот комментарий в СМИ.

По ее словам, «латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ». «Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 1930-х годов ХХ века в Испании и Германии», - добавила она.

Захарова заявила, что «Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы».

В МИД пообещали добиваться реакции профильных международных институтов и призвали «неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества».

Вслед за Курлаевым задержали его жену. Супруги утверждают, что были в Латвии на отдыхе

Журналист «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, высказавший мнение, что его могли задержать из-за спродюсированного им документального фильма о Латвии, рассказал телеканалу «360» о депортации супруги.

«Телефон у нее отобрали в полиции. Собственно говоря, у нее все было точно так же, как и у меня. Пришла полиция с утра, сказала: «Проследуйте за нами«. Мне кажется, даже полицейские, как мне Оля писала, были те же самые», - рассказал он.

По его словам, супругу отвели в тот же полицейский участок, не объяснив причины. У жены, по словам Курлаева, не было проблем с законом на территории Евросоюза. Он также подчеркнул, что оба они находились в Латвии как туристы, «не по заданию редакции и без оборудования».

По данным канала «Россия 24», Курлаеву депортировали из-за угрозы национальной безопасности. Такую же причину, по словам Курлаевой, назвали ее мужу.

Латвия до сих пор не опубликовала полный список, ссылаясь на конфиденциальность. По данным СМИ, в нем несколько тысяч фамилий россиян, в том числе певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Дмитрий Певцов и протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, комментируя в передаче «900 секунд» телеканала LNT депортацию Анатолия Курлаева, пояснил, что «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну, пересматривается раз в три года, причины попадания туда тех или иных лиц не разглашаются. Он указал, что нет «пожизненного запрета» и сейчас к Курлаеву применен запрет на неопределенное время, который будет пересматриваться каждые три года.





