Трамп требует ужесточить правила въезда мигрантов в США

По мнению американского лидера, нужно разработать план иммиграционной реформы, который бы «отвечал интересам рабочих и семей США, а также нормам безопасности». Трамп заявил, что действующая иммиграционная система «подводит американцев».

«Цепная иммиграция – это просто катастрофа, угрожающая нашей безопасности и экономике и открывающая двери для террористов. Точно так же и визовая лотерея вредит нашей экономике и безопасности», – сказал президент США.