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Трамп требует ужесточить правила въезда мигрантов в США

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп потребовал ужесточить правила въезда иммигрантов в страну, сообщает пресс-служба Белого дома.

По мнению американского лидера, нужно разработать план иммиграционной реформы, который бы «отвечал интересам рабочих и семей США, а также нормам безопасности». Трамп заявил, что действующая иммиграционная система «подводит американцев».

«Цепная иммиграция – это просто катастрофа, угрожающая нашей безопасности и экономике и открывающая двери для террористов. Точно так же и визовая лотерея вредит нашей экономике и безопасности», – сказал президент США.

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