На протяжении последних лет число браков поляков с украинками выросло в два раза. Об этом в четверг, 4 января, пишет Польское радио со ссылкой на данные статистического управления Люблина.

Отмечается, что в 2016 году 782 поляка женились на украинских женщинах.

В сообщении сказано, что подобное явление социологи наблюдали после вступления Польши в ЕС, когда увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками. При этом отмечается, что браки поляков с украинскими женщинами значительно прочнее, нежели браки полек и поляков с гражданами Великобритании или Германии.

«Обратите внимание, что чаще всего – и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения – жена родом из бедных стран, а муж – из более богатых. В то же время тенденция, когда мужчины-поляки женятся на немках или итальянках – это маргинес», – сказал профессор Влодзимеж Пйонтковський с факультета социологии.