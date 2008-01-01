«Lietuvos gelezinkeliai» заплатила штраф за разобранный участок ж/д путей в Реньге

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания «Lietuvos gelezinkeliai» («Литовские железные дороги») в пятницу заплатила Еврокомиссии (ЕК) штраф в размере почти 28 млн евро за разобранный участок ж/д путей в латвийскую Реньге.

Это подтвердил BNS гендиректор предприятия Мантас Бартушка. По его словам, выполненный предварительный платеж (англ. provisional payment) означает, что если суд аннулирует или сократит штраф, средства или часть их будут возвращены.

Предприятие заплатило штраф из накопленного им резерва, не обращаясь в банк за гарантией.

Позже компания намерена обратиться в ЕК с просьбой снизить сумму штрафа или вообще освободить ее от уплаты штрафа

- она может воспользоваться такой возможностью в течение полугода, до начала апреля.

В середине декабря компания подала в Суд общей юрисдикции Евросоюза в Люксембурге жалобу на ЕК в связи с назначением ей штрафа.

Компания также намерена восстановить разобранный в 2008 году участок ж/д путей протяженностью 19 км с НПЗ «Orlen Lietuva» в Мажейкяй в латвийскую Реньге.