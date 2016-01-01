В центре Таллина установили загадочные домики-кубики. Похоже, что в них живут?

Об этом рассказала порталу читательница, которая сфотографировала так удивившие ее строения и прислала нам фотографии. На снимках гордость эстонских архитекторов - домики Koda.

Плод трудов и вдохновения архитектурного бюро Kodasema, первый раз дом был представлен в Таллинне на Архитектурном биеннале и Ночи дизайна в 2015 году.

Домик Koda и его создатели FOTO: Сандер Ильвес / Postimees

На проводимом в Берлине World Architecture Festival бетонный дом KODA стал финалистом конкурса в категории Small Project Prize. Чуть позже, в 2016-м, дом получил серебряную медаль на конкурсе American Architecture Prize for Interior Design 2016.

Апартаменты KODA Stay FOTO: Booking.com

Установленные на месте снесенного Merekeskus, перед новыми современными многоквартирными зданиями под названием Promenaadi majad («Дома на променаде») бетонные кубики - это самая настоящая гостиница, функционирующая, судя по данным Booking.com, с сентября прошлого года под названием апартаменты KODA Stay.

Так выглядит домик-кубик внутри FOTO: Booking.com

В каждом кубике - гостиная, мини-кухня и спальное место на антресоли. Максимальное число жильцов - четыре. Стоимость номера примерно 100 евро в сутки.