Трамп готов созвониться с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters.

Журналисты спросили президента США, готов ли он созвониться с северокорейским лидером.

«Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим», – сказал Трамп, отметив, что для этого потребуются определенные условия.

Президент США также заявил, что «дипломатический прорыв» в северокорейской проблеме является его заслугой.

«Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира», – подчеркнул Трамп.