СМИ: в Иране арестован экс-президент

Власти Ирана арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за якобы разжигание волнений против правительства. Об этом сообщила лондонская ежедневная газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на «надежные источники в Тегеране». В то же время официальные иранские СМИ эту информацию не комментируют.

Согласно данным источников Al-Quds Al-Arabi, экс-президент был арестован во время визита в город Шираз. Арест был проведен с согласия высшего руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщается, причиной ареста стало выступление Махмуда Ахмадинежада в городе Бушем, которое было расценено как как призыв к «разогревом беспорядков». В частности, Ахмадинежад заявил, что «некоторые чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе». Он также обвинил нынешнего президента страны в Хасане Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Он, вероятно, добавил, что Иран страдает от «бесхозяйственности» и правительство президента Хасана Рухани «считает, что он владеет землей и что народ является невежественным обществом».

Газета заявила, что власти теперь пытаются посадить бывшего президента под домашний арест.

Как известно, протесты охватили Иран в конце прошлого года. Сначала они были направлены против экономической политики и роста цен, затем участники акций начали выражать недовольство правительством страны и духовным руководством.