В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке продолжается хаос

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничивает число прибывающих в этот город пассажирских лайнеров для отправки большего количества пассажиров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Администрация аэропорта взаимодействует с Федеральным авиационным управлением США, чтобы ограничить число рейсов, которые прибывают в аэропорт имени Джона Кеннеди, пока не появится возможность для обработки всех рейсов после восстановления расписания вылетов», — уточняет пресс-служба.

Аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке был закрыт 4 января из-за сильного снегопада. В связи с непогодой на востоке США был введен режим ЧС. Из-за этого, по данным The New York Times, было задержано и отменено свыше 4 тыс. авиарейсов.

Нетипичные морозы и снег унесли жизни 22 человек.