Евросоюз расширил санкции против КНДР

В рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях в отношении Северной Кореи, принятой 22 декабря, власти Евросоюза одобрили расширение санкционных списков ЕС, включив в них еще 16 граждан КНДР, а также министерство народных вооруженных сил страны. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Европейского совета.

Действующие ограничения в отношении фигурантов санкционных списков предусматривают заморозку их активов на территории ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. После одобренного Европейским советом расширения списки включают 79 физических лиц и 54 организации в соответствии с требованиями Совбеза ООН. Еще 41 человек и 10 организаций были дополнительно включены в них по инициативе властей Евросоюза.

Как отмечается в сообщении,

в ближайшее время Евросоюз утвердит и другие санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, а также примет другие дополнительные меры.

Напомним, что поводом для ужесточения санкций против Северной Кореи послужило проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Тогда, по данным северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4,475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Эксперты посчитали, что потенциально ракета может доставить заряд практически в любую точку США.

Декабрьская резолюция Совбеза ООН вводит новые ограничения на поставки в КНДР сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

26 декабря санкции против Северной Кореи расширили власти США. Тогда в списки были внесены двое северокорейцев: замглавы департамента военной промышленности Трудовой партии КНДР Ким Чонг Сик и первый заместитель руководителя департамента ЦК Трудовой партии КНДР Ри Пьонг Чо.



