Добровольцы, над головами которых в 1957 году взорвалась атомная бомба. Что с ними произошло?

Летом 1957 года пятеро американских военнослужащих, в целях эксперимента, решили проверить, что будет, если над их головами взорвется атомная бомба. Жуткий опыт был запечатлен на видео.

Эксперимент проводили в пустыне Невады, когда атомная бомба, мощностью в 2 килотонн, взорвалась на расстоянии всего 3 километров от добровольцев.

Как сообщает издание «Vintag», чтобы запечатлеть это уникальное событие, все происходящее непрерывно снимали на видеокамеру. Сегодня мы можем увидеть эти кадры, на которых отчетливо слышны все эмоции участников жуткого эксперимента.

Цель этого видео заключалась в демонстрации Воздушных сил США, насколько безопасным для людей является взрыв небольшой атомной бомбы.

Что же случилось с этими людьми после взрыва?

Все участники испытания выжила! Более того - ни один не получил существенных травм. Оператор дожил до 2013 года, и в течение жизни неоднократно давал интервью на тему данного эксперимента. Остальным добровольцам также удалось встретить глубокую старость, исключая майора Нормана Бодингера, о котором до сих пор ничего не известно.

Несмотря на то, что этот тест прошел успешно и не оказал отрицательного влияния на здоровье участников, известно, что в то время США неоднократно проводили аналогичные опыты, результаты которых были не столь успешными.