В британской школе девочек запретили называть девочками

Директор школы Стефани Джил написала письмо родителям учеников, в котором объяснила подобное решение. По ее словам, это поможет чувствовать себя комфортно детям, которые не определились, кем они больше хотят быть мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола.

Родные учениц по-разному отреагировали на решение руководства школы. Некоторые родители признались, что просто не могли поверить, что директор написала об этом всерьез. «Это же нелепо! Мы и так живем в том веке, когда должны уважать разные взгляды людей, если это касается вопросов пола и сексуальной ориентации, то мы должны относиться к этому с пониманием. Но девочки все-таки должны оставаться девочками»

В настоящее время в школе, основанной в 1910 году, учатся 1350 девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Как отмечает издание, из самого названия учебного заведения слово «девочки» убирать не будут.