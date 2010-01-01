Смоленская катастрофа: самолет Качиньского взорвался изнутри

Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском, сообщает RMF 24.

Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Эксперт уточнил, что в самолете было несколько взрывов: в крыле, в слоте и в центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

«Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», - прокомментировали результаты в Минобороны Польши.

Напомним, на крыле самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского эксперты обнаружили следы взрыва.

Как сообщалось, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.