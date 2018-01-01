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В Китае заключенный застрял головой в решетке

Korrespondent.net
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Фото: Скриншот видео

В Китае задержанный молодой мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, но не смог вынуть ее обратно, после чего расплакался, сообщает Metro.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Но она не проходит, а мужчина еще громче кричит, что ему больно.

По данным китайских СМИ, в результате голову задержанного все же удалось освободить из решетки. Получил ли он при этом какие-либо травмы, неизвестно. Также нет информации о том, за какое именно правонарушение мужчина оказался в полиции.

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