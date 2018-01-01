В Швейцарии лобстеров запретили хранить во льду и бросать в кипяток

Федеральный совет Швейцарии на заседании 10 января принял решение улучшить методы лечения животных и запретить жестокое обращение с такими живыми ракообразными, как омары (лобстеры), которые больше «не смогут перевозиться во льду или в ледяной воде». Предписание опубликовано на сайте правительства Швейцарии.

В сообщении говорится, что «ракообразных необходимо оглушить, прежде чем они будут убиты, а практика погружения живых омаров в [кипящую] воду более не допускается».

Соответствующие поправки в Указ о защите животных и Указ о забое животных и контроль над мясом вступят в силу с 1 марта 2018 года.

Организатор выставок и спортивных соревнований с участием животных должен иметь компетентного человека, который будет заботиться о животных и нести за них ответственность.

Приняты меры против незаконного импорта собак, владельцев которых обязали указывать адрес и происхождение животных, информация о которых будет вноситься в общую базу данных. Запрещены ошейники, которые бьют током или подавляющие собак ультразвуком. Кроме того, законом определены критерии безопасного усыпления животных.

В начале 2017 года в Италии по закону, запрещающему жестокое обращение с домашними животными, ресторан Campi Bisenzio близ Флоренции, был оштрафован на 5000 евро за хранение живых омаров на льду и в холодильнике со связанными клешнями, сообщала газета Repubblica. В суде, затеянном по инициативе зоозащитников, было доказано, что ракообразные могут чувствовать боль и обладают памятью.