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В Париже мужчины с топорами ограбили ювелирный магазин

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

В Париже вечером в среду, 10 ноября, пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин в отеле Ritz, вытащив ювелирные изделия на сумму более 4 млн евро. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Отмечается, что инцидент произошел около 18:30 по местному времени.

Пятеро мужчин, некоторые были вооружены топорами, ворвались в отель, разбили витрину ювелирного магазина и похитили украшения.

Стоимость украденного превышает 4 миллиона евро.

Сотрудники полиции сумели задержать троих нападавших, остальные скрылись. В результате происшествия никто не пострадал.

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