В Париже мужчины с топорами ограбили ювелирный магазин

В Париже вечером в среду, 10 ноября, пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин в отеле Ritz, вытащив ювелирные изделия на сумму более 4 млн евро. Об этом сообщает радиостанция RTL.
Отмечается, что инцидент произошел около 18:30 по местному времени.
Пятеро мужчин, некоторые были вооружены топорами, ворвались в отель, разбили витрину ювелирного магазина и похитили украшения.
Стоимость украденного превышает 4 миллиона евро.
Сотрудники полиции сумели задержать троих нападавших, остальные скрылись. В результате происшествия никто не пострадал.