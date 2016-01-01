В Турции арестовали организатора убийства посла России

Полиция Турции арестовала и предъявила бывшему государственному чиновнику с инициалами В.К.А. обвинения в организации убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Об этом пишет газета Daily Sabah.

Чиновник был уволен с государственной службы после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году и впоследствии арестован. По данным источников газеты, он являлся «ключевым организатором» убийства дипломата.

Следствие установило, что В.К.А. был пользователем мессенджера, в котором обменивались шифрованными сообщениями представители организации FETÖ, сообщает издание. За этой структурой стоит живущий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, турецкие власти обвиняют его в подготовке госпереворота.

Кроме того, расшифровка данных жесткого диска компьютера убийцы посла Мевлюта Мерта Алтынташа позволила сделать вывод о его связях с FETÖ, заявили в полиции.

Напомним, 19 декабря 2016 года российского посла Андрея Карлова убили на выставке в Анкаре. Расстрелял дипломата полицейский Мевлют Алтынташ, выкрикивая исламистские лозунги.