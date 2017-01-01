Замначальника «Матросской тишины» уволили из-за скандала с VIP-камерами

Заместитель начальника московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» уволен после проверки из-за скандала с VIP-камерами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН. Имя уволенного не называется. Еще три сотрудника изолятора привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Накануне столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после проверки СИЗО. Представители ведомства сказали, что не обнаружили VIP-камер в изоляторе, но выявили несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.

«В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

В декабре 2017 года в «Московском комсомольце» вышла статья «Ад в «Матросской тишине» соседствует с «пятизвездочным» раем для богатых» Евы Меркачевой, в которой рассказывалось о наличии в СИЗО специальных камер, условия содержания в которых значительно отличаются от обычных. Места в них продают за миллион рублей, утверждалось в материале. В одной из таких камер якобы содержится неоднократно судимый Дионисий Золотов, занимающийся «решением вопросов» с уголовными делами.

10 января Следственный комитет запретил Еве Меркачевой и еще четырем членам московской Общественной наблюдательной комиссии посещать следственный изолятор «Матросская тишина».