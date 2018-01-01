Мужчина пытался ввезти в Эстонию 300 мешков с памятными монетами

Специалисты Кингисеппской таможни (Ивангород) выявили на границе иностранного гражданина, который пытался вывезти из России в Евросоюз полторы тонны монет с эмблемой FIFA и изображением Георгия Победоносца.

Как сообщил в четверг Interfax со ссылкой на пресс-службу российской таможни, мужчина не скрывал, что везет крупную сумму, заявив об этом в пассажирской таможенной декларации. Денежные средства были упакованы в 332 полиэтиленовых мешка и представляли собой монеты достоинством 25 рублей и 10 копеек.

«На монетах достоинством 25 рублей изображена официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года и надпись: «FIFA World Cup Russia 2018», их вес составил полторы тонны. На монетах из желтого металла достоинством 10 копеек изображен Георгий Победоносец верхом на коне. Гривенников оказалось два мешка общим весом 7,5 килограммов. В каждом мешке по 2 тыс. монет», - говорится в сообщении.

Общая сумма составила 4 млн 187,5 тыс. рублей.

Владелец монет сообщил, что обменял их в банках Москвы, они предназначались для инвестиций собственных средств и перемещались в Таллин на склад для хранения. В дальнейшем, после начала Чемпионата мира 2018 года, данные денежные средства планировались для прибыли и выгоды.

Проведенная экспертиза установила, что монеты номиналом 25 рублей относятся к категории памятных. Также выяснилось, что гражданин является жителем иностранного государства, а документы, подтверждающие наличие вида на жительство, представлены не были, отмечают в таможне.

В пресс-службе «Интерфаксу» затруднились пояснить, каким образом иностранец собирался нажиться на обычных 10-копеечных монетах, но подчеркнули, что он, тем не менее, нарушил законодательство.

«Так как он является иностранным гражданином, то должен был представить документы из банка, но он их не представил, тем самым нарушив валютное законодательство», - уточнили в пресс-службе.

По совокупности собранных данных Кингисеппской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «совершение незаконных валютных операций», говорится в сообщении.