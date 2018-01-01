ЕС вложит 1 млрд евро в создание новых суперкомпьютеров

ЕС хочет до 2026 года получить суперкомпьютеры, способные совершать 10 в 18 степени операций в секунду. Это необходимо для повышения конкурентоспособности европейской экономики, считают в Брюсселе.

Евросоюз планирует инвестировать один млрд евро в создание новых суперкомпьютеров. Соответствующий проект Еврокомиссия представила в четверг, 11 января. По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров «имеет решающее значение для дигитализации промышленности и повышения конкурентоспособности европейской экономики».

Как пояснили в Брюсселе, техника, способная совершать минимум 10 в 18 степени операций в секунду, позволит обрабатывать большой объем данных для более эффективной работы в таких областях, как здравоохранение, возобновляемая энергетика, обеспечение безопасности автомобильного движения и кибербезопасность.

Все чаще из-за нехватки необходимых мощностей европейским ученым и сотрудникам промышленных производств приходится производить вычисления в третьих странах, что «угрожает конфиденциальности, защите данных» и «сохранению коммерческой тайны», отмечается в сообщении.

Частное и государственное финансирование

Еврокомиссия вложит в проект 486 тыс. евро. Аналогичную сумму, как ожидается, предоставят страны - члены ЕС. До 2020 году планируется инвестировать около 1 млрд евро госсредств. Предусмотрены также вклады частных инвесторов. Проект будет реализован в период с 2019 до 2026 годов.

Мировой рейтинг Топ-500 суперкомпьютеров сегодня возглавляет китайский Sunway TaihuLight с показателем в 93 PFLOPS. (При этом под PFLOPS понимается 10 в 15 степени вычислений с плавающей запятой в секунду - Ред.) Самый мощный российский суперкомпьютер «Ломоносов-2» с производительностью 2,1 PFLOPS занимает 59 место в рейтинге.