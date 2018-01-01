Глава Евросовета: Польша может выйти из Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Туска, для правящей польской партии «Право и справедливость» (PiS) преимущество пребывания в Евросоюзе сводится к получению средств, сообщает портал РБК.

При этом польские власти пренебрегают другими возможностями, такими как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность.

Туск отметил, что пока Польша получает финансирование от ЕС, то «игра стоит свеч». «Я легко могу представить себе ситуацию, когда однажды Польша окажется среди вкладчиков в ЕС, и тогда польское правительство решит, что пришло время спросить поляков, хотят ли они видеть Польшу в ЕС», — сказал Туск.

По его словам, после этого Варшава приложит все усилия, чтобы «проститься с членством». Туск подчеркнул, что в Брюсселе испытывают «огромную надежду», что Польша останется в Евросоюзе.