В Туркмении запретили не белые машины и женщин за рулем

В Туркмении с начала нового года ввели негласный запрет на эксплуатацию автомобилей темного цвета, и теперь местная дорожная полиция отлавливает машины всех цветов, кроме белого, сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, машины синего, красного, зеленого и других цветов полиция требует отогнать на штрафстоянку, не давая при этом никаких объяснений. Так как относительно упомянутого запрета не было издано письменных постановлений и приказов, дорожные полицейские трактуют распоряжение по-своему, произвольно решая, какие оттенки разрешены, а какие нет. Большинству владельцев «цветных» машин приказывают перекрасить их или прекратить пользоваться этими транспортными средствами, сообщается в публикации.

По неофициальным данным, белый являются любимым цветом президента республики Гурбангулы Бердымухаммедова, который верит, что этот цвет приносит удачу, отмечает Autonews.

Также появилась информация о том, что дорожная полиция останавливает на дороге водителей–женщин и изымает у них водительские права, сообщая, что теперь садиться за руль женщинам запрещено. Никаких письменных указов и постановлений полицейские опять же не предъявляют и ссылаются на устные распоряжения начальства, пишет «Хроника Туркменистана».

При этом в течение двух последних недель в Туркменистане женщинам, имеющим водительские права, звонят некие люди, которые представляются участковыми и подробно расспрашивают о том, когда они получили водительское удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, кто оплачивал покупку автомобиля и на какие средства его содержат. После этих расспросов женщинам говорят, что те, кто получил права в последние пять лет, должны явиться на пересдачу экзаменов.

Между тем в редакцию издания неоднократно поступали жалобы от женщин, которые рассказывали, что им намного сложнее получить водительские права: с них либо требуют взятки, либо заваливают на экзаменах, сообщается в статье.