В России бизнесмен купил две электростанции для майнинга криптовалют

Российский бизнесмен Алексей Колесник купил две небольшие электростанции, чтобы создать на их основе дата-центр и ферму для майнинга криптовалют. Об этом сообщает Коммерсант.

Первый объект – Кизеловская ГРЭС, которая располагается в Пермском крае и обладает мощностью 23,6 МВт, второй – Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии с мощностью 10 МВт.

Отмечается, что первую станцию купили за эквивалент $526 тысяч, тогда как ТЭЦ и городские сети обошлись в $2,26 млн.

Колесник планирует развернуть майнинг-ферму в Удмуртии и запитать ее от соответствующей ТЭЦ, но в первую очередь он сосредоточится на создании дата-центра, так как для работы с криптовалютами в промышленных масштабах российская законодательная база пока еще недостаточно развита.

«Есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр – это обычная серверная комната», – пояснил сам Колесник.