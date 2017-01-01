В России мужчина вернулся из командировки и обнаружил, что его дом снесли

В Уфе неизвестные снесли дом местного жителя Фардата Шайнурова, пока он был в командировке. Строение уничтожили вместе со всей обстановкой и личными вещами. Кто это сделал и зачем - пока не известно. Ответственность за снос не взяли на себя ни городские организации, ни застройщик, который ведет работы неподалеку. Следственный комитет по Башкортостану уже начал проверку.

Дом мужчины располагался по улице Гафури, 68а. При этом по паспорту Шайнуров все еще прописан по этому адресу. Ранее дом включили в программу по расселению аварийного жилья, но жильцы обжаловали решение в Верховном суде, пишет интернет-газета Znak.com.

«Кто его снес, никто не знает, никто конкретного ответа не может дать. Администрация дает справку, что дом стоит, а дома нет. В Ленинский РУВД написал заявление, что не предупредили, личные вещи там, инвентарь, телевизор, холодильник - все стояло дома, дом снесли», - рассказал Шайнуров телеканалу «Вся Уфа».

Городские чиновники разводят руками, ведь никаких указаний на снос дома не давали. Шайнуров склоняется к версии, что дом снес застройщик - на месте снесенного здания уже начали возводить высотку. Он рассказал, что в октябре 2017 года неизвестные уже предпринимали попытку избавиться от дома, частично разобрав здание. Полиция так и не нашла злоумышленников.

После окончательного сноса дома мужчина снова обратился в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. В управлении СК по Республике Башкортостан заявили, что уже начали проверку по этому делу.

Напомним, что в конце декабря похожая скандальная и загадочная история произошла в Волгограде. Там семья вернулась из гостей и не нашла свой дом - его снесли.