Видео: в Калифорнии оползни уносят автомобили

В штате Калифорния, США, свидетель снял на видео, как сильный оползень уносит легковой автомобиль «Toyota Prius». Пара, находившаяся в машине, рассказала в интервью NBC, что попытки сбежать от потока были как «в фильме».

«Это было как в фильме, в котором играю я. Это было невероятно, ощутить поток воды и то, что мать-природа нас несет, было очень страшно», - рассказал Десион Франклин, который находился в машине вместе с любимой.

После сильных ливней в Калифорнии образовались оползни, которые уносили оставленные на обочинах машины и разрушали дома.

Во вторник, когда дом Франклина и его подруги Ашанки Гривсен достигла буря, пара решила незамедлительно отправиться к другу в Бербанк.

«Мы смотрели на поле из окон и видели, что мимо проносятся деревья, камни, а иногда и автомобили», - рассказала Гривсен. Они сложили вещи в свой «Prius» и отправились в путь. Пара отметила, что в момент, когда поток нес машину по улице, колеса даже не прикасались к земле. Водитель не мог ни управлять, ни тормозить.

Однако все закончилось хорошо. Поток вынес машину на пригорок, после чего Франклин вернул контроль над автомобилем. В инциденте не пострадали ни пассажиры, ни транспортное средство.