Шведский зоопарк признался в убийстве девяти львят

Работники шведского зоопарка усыпили здоровых львят, потому что не смогли их содержать. Об этом рассказало издание The Independent.

Директор зоопарка Boras Djurpark, расположенного в 40 километрах от города Гетеборга, признал, что с 2012 года они усыпили девять здоровых львят. По его словам, это приходится делать, если животных не приняли в прайд, а другие зоосады не могут их забрать.

«Мы долго старались продать их или перевезти в другие зоопарки, но, к сожалению, никто не согласился. В то же время в прайде начались жестокие драки, и мы были вынуждены кого-то оттуда забрать», — объяснил произошедшее директор. Он подчеркнул, что не собирался это скрывать и отметил, что это «грустная, но необходимая часть работы с группами львов».

Swedish zoo admits killing nine healthy lion cubs because they became ‘surplus’ animals

За последние пять лет в зоопарке выросли только двое из тринадцати львят. Два погибли из-за болезней, а остальных усыпили.

Зоолог Хелена Педерсон (Helena Pederson) из Гетеборгского университета считает, что практика усыпления животных в зоопарках ставит под вопрос смысл существования этих учреждений. «Очевидно, что это противоречит представлениям общества о зоопарках. Мне кажется, что общество должно подумать так ли они необходимы, если животным приходится платить за них такую цену», — заявила она.

В конце 2017 года два датских зоопарка предложили приносить домашних животных на корм львам. Один из зверинцев даже предлагает посмотреть на то, как хищник съест питомца. Его директор объясняет, что это поможет быть честными с детьми и не врать им, что «их любимец попал в кроличий рай после смерти».