Активистка Femen напала на президента Чехии с криками "Земан - потаскуха Путина

По информации «Чешского телевидения», речь идет об активистке Ангелине Диаш. До появления Земана на избирательном участке в столице Чехии она пряталась в толпе представителей СМИ. Когда глава государства подошел к столу избирательной комиссии и готовился предъявить свои документы, Диаш подбежала к нему.

Судя по видео с избирательного участка, уже опубликованному в интернете, активистка Femen на ходу сняла с себя рубашку, оголив грудь с провокационной надписью. В метре от Земана девушку остановил один из охранников президента, сбив ее с ног и повалив на пол. Сразу после этого активистке заломили руки за спину и надели наручники. Вскоре ее вывели из помещения.

Czech President Milos Zeman was rushed by a bare-chested protester from the activist group Femen as he cast his vote in the first round of the country's presidential election in Prague. pic.twitter.com/9lyyevGj77— RFE/RL (@RFERL) January 12, 2018