Видео: Собчак в разгар предвыборной кампании слетала на Бали

Некогда популярный отечественный музыкант Андрей Алексин разместил в своем Instagram снимок, на котором он запечатлен в компании баллотирующейся на пост президента России телеведущей Ксении Собчак. Снимок был сделан в пятизвездочном отеле на острове Бали.
«Ксения Анатольевна - наш кандидат!!!» - подписал фотографию сам Алексин, сопроводив ее хэштегами #собчакпрезидент #ксенияанатольевна#бали.
Фолловеры резко отрицательно отреагировали на публикацию и даже заподозрили блониднку в проведении корпоратива для миллиардера Александра Рослякова.
«Да упаси бог Россию-матушку от таких кандидатов… Проголосовать за Собчак равносильно предательству России!.. Малайцев агитирует и интригует своей «содержательной программой«», - негодуют пользователи.
Ксения Собчак проводит 🔥 жаркие переговоры по фандрайзингу (нет).
На самом деле, она на Бали проводит корпоратив для миллиардера Александра Рослякова вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты.
Это не наш кандидат. pic.twitter.com/XArroutOJb— Протестная Москва (@nedimon_msk) January 11, 2018
«Как мне надоели вбросы от завистников и конкурентов», - написала она в Instagram.
Телеведущая подчеркнула, что не проводит никаких корпоративов, а занимается сбором средств.
«Летаю как угорелая туда-обратно по всему миру, веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов», - написала она.
Тем не менее, слухи о присутствии Собчак на Бали для проведения корпоратива заинтересовали лаву отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.
«Отличный сбор подписей», - отреагировал на информацию, в свою очередь, не допущенный до президентской гонки оппозиционер Алексей Навальный.1 Комментарий