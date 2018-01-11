Видео: Собчак в разгар предвыборной кампании слетала на Бали

Ксения Собчак проводит 🔥 жаркие переговоры по фандрайзингу (нет).



На самом деле, она на Бали проводит корпоратив для миллиардера Александра Рослякова вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты.



Это не наш кандидат. pic.twitter.com/XArroutOJb— Протестная Москва (@nedimon_msk) January 11, 2018

«Как мне надоели вбросы от завистников и конкурентов», - написала она в Instagram.

Телеведущая подчеркнула, что не проводит никаких корпоративов, а занимается сбором средств.

«Летаю как угорелая туда-обратно по всему миру, веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов», - написала она.

Тем не менее, слухи о присутствии Собчак на Бали для проведения корпоратива заинтересовали лаву отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

«Отличный сбор подписей», - отреагировал на информацию, в свою очередь, не допущенный до президентской гонки оппозиционер Алексей Навальный.