Последствия слов Трампа о «заднице мира»: увольнение посла, критика в странах

Слова президента США Дональда Трампа о «странах из задницы мира», которые, по информации американской прессы, глава государства произнес во время встречи с сенаторами, вызвали широкий резонанс далеко за пределами Вашингтона. При этом сам глава Белого дома настаивает на том, что он не произносил такое оскорбительное высказывание.

Посол США в Панаме Джон Фиили объявил о своей отставке, уведомив об этом решении Госдепартамент. «Я давал клятву служить верой президенту и его администрации, даже когда я не согласен с отдельными решениями. Меня учили тому, что в момент, когда я не смогу этого делать, моим долгом будет уйти в отставку. Этот момент настал», - пояснил он (цитата по Reuters).

В Госдепартаменте агентству подтвердили отставку дипломата и уточнили, что Фиили уже проинформировал Белый дом, американское внешнеполитическое ведомство и правительство Панамы о решении покинуть свой пост «по личным причинам» 9 марта этого года.

Тем временем на приписываемые слова Трампа отреагировали и в Сальвадоре. В МИД страны заявили, что государство требует уважения к себе и своему народу. При этом в Сальвадоре подчеркнули вклад местных жителей, который они внесли в восстановление Пентагона после терактов 11 сентября 2001 года и города Новый Орлеан после урагана «Катрина». В связи с этим государство выразило официальный протест Вашингтону.

Посол Гаити в США Поль Альтидор, тем временем, назвал заявление Трампа «неуместным» и «основанным на клише и стереотипах, а не на реальных фактах». Дипломат также подчеркнул, что бестактно со стороны американского лидера так говорить

о стране в годовщину землетрясения - 12 января 2010 года из-за действий стихии погибли больше 222 тысяч человек,

сообщает NBC.

Пресс-секретарь правительства Южного Судана Атени Век Атени, в свою очередь, заявил, что его стране «нечего сказать», если выяснится, что приписываемые президенту слова США адресованы, в частности, и его государству.

С критикой в адрес Трампа также выступили и в ЮАР, Ботсване, Африканском союзе и Норвегии.

Стоит отметить, что однопартийцы Трампа также выступили против своего лидера. Так спикер палаты представителей Пол Райан назвал заявление главы государства «неудачным и вредительским». При этом еще один член Республиканской партии Дик Дурбин подтвердил журналистам, что Трамп действительно употребил столь жесткое высказывание на встрече с сенаторами.

Слова Трампа про страны из «задницы мира» дошли до Организации Объединенных Наций (ООН). В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что пока не располагают подтверждением этой информации, но считают подобные заявления «шокирующими и постыдными».

«Нет другого слова, чтобы охарактеризовать это заявление, кроме как расистское.

Вы не можете называть целые страны и континенты сраными дырами, потому что их население не белое и поэтому не приветствуется вами», - заявил пресс-секретарь управления Руперт Колвилл, подчеркнув, что это не вопрос вульгарности языка, а потворство расизму и ксенофобии.

Сам Трамп заявил, что не произносил приписываемые ему слова о «странах из задницы мира» (shithole countries) на встрече с сенаторами в Белом доме, где обсуждались судьбы детей незаконных мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов. По

мнению американского лидера, все это является выдумками демократов.

О резких выражениях, которые президент употребил на встрече с сенаторами, сообщили сразу несколько крупных агентств и изданий, в том числе Reuters и The New York Times. По данным СМИ, Трамп спросил у сенаторов, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны «задницей мира».