Врач Белого дома рассказал о результатах медобследования Трампа

Накануне Трамп прошел обязательное обследование здоровья в Белом доме.

Процедура длилась более трех часов. Джексон отметил, что у Трампа «отменное здоровье» и состоянию президента ничто не угрожает. «Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо.

Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник», – заявил врач.