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Врач Белого дома рассказал о результатах медобследования Трампа

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Официальный врач Белого дома Рональд Джексон рассказал о результатах медицинского обследования президента Дональда Трампа, передает Reuters.

Накануне Трамп прошел обязательное обследование здоровья в Белом доме.

Процедура длилась более трех часов. Джексон отметил, что у Трампа «отменное здоровье» и состоянию президента ничто не угрожает. «Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо.

Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник», – заявил врач.

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