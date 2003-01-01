Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар локализован

Крупнейший по площади природный пожар в современной истории американского штата Калифорния удалось локализовать, сообщил пожарный департамент штата. «Томас» был одной из причин оползней, в результате которых в течение недели погибли 17 человек.

Пожар возник на территории округа Вентура 4 декабря. Причина пока не установлена. Пожар локализован на 100% на площади в 1140 кв. км.

Согласно официальной статистике, до недавнего времени самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, произошедший недалеко от города Сан-Диего в 2003 году. Он унес жизни 15 человек. «Томас» превзошел этот пожар по площади примерно на 0,5 кв. км, отмечает ТАСС.

Los Angeles Times, впрочем, оговаривается, что «Томас» - пока не самое разрушительное стихийное бедствие с учетом своих масштабов.

Жертвами пожара «Томас» стали не менее двух человек. Пламя уничтожило или повредило в общей сложности более тысячи домов и построек в округах Вентура и Санта-Барбара. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы тысячи человек, к настоящему моменту многим из них уже разрешено вернуться в свои дома.