Захрапел на столе для вскрытия: в Испании ожил «мертвый» заключенный

В Испании 29-летний заключенный Гонзало Монтойя Хименес, смерть которого подтвердили три врача, захрапел в море прямо перед вскрытием, сообщает Independent.

Происшествие случилось в пенитенциарном центре в Астурии. Гонсало Монтойя Хименес, который отбывал наказание за кражу, не пришел на утреннюю перекличку, после чего охранники нашли его сидящим на стуле без движения - пульс у мужчины не прослушивался. После осмотра заключенного, медики констатировали, что он мертв.

Однако когда тело доставили в Институт судебной медицины для проведения вскрытия, из мешка послышались звуки. Шокированные медики обнаружили, что мужчина оказался жив.

Позже родственники осужденного рассказали, что он болеет эпилепсией. По их мнению, долгая задержка дыхания у Хименеса связана с неправильным принятием лекарств. Сейчас Хименес пришел в себя и находится в одной из больниц.

Стоит добавить, что родственники «воскресшего» заключенного собираются подавать в суд на врачей тюрьмы, так как считают, что три медика не могли ошибиться одновременно, что на водит на мысль, что заключение дал лишь один врач, а другие просто поставили свои подписи, не осмотрев тело.