Жителям Гавайев по ошибке разослали предупреждения о приближающейся ракете

Вскоре, впрочем, член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Гавайи Тулси Габбард заявила на своей странице в Twitter, что тревога - ложная. «Нет никакой ракеты. Эту информацию мне подтвердили несколько высокопоставленных должностных лиц», - написала Габбард.

Через некоторое время официальное заявление сделали американские военные, которые подтвердили, что угрозы на самом деле не существовало. Как рассказал агентству Reuters представитель пресс-службы Тихоокеанского командования США, сообщения с призывами искать убежище были разосланы по ошибке.





HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.