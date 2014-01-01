Вспышка острого инфекционного заболевания в Европе: Латвия в группе риска

В Европе участились случаи заболевания корью. В Латвии тоже за последнее время зарегистрировано несколько случаев.

С декабря в шведских СМИ появлялись заметки о распространении кори в Гётеборге. К настоящему моменту число заболевших возросло до 22, пишет rus.err.ee.

Из данных свежего рапорта о вирусных заболеваниях в Европе следует, что с 2016 по 2017 год заболеваемость корью выросла:

например, в Чехии в позапрошлом году было 6 случаев заболевания, а в прошлом – 142, в Германии соответственно 319 и 919; Сербия с 8 декабря сообщила о 486 случаях кори и двух смертях, а в Латвии по состоянию на начало января было известно о четырех случаях заболевания (это первые случаи кори в стране после 2014 года).

По прогнозам медиков, число зараженных может начать расти — болезнь очень заразна, а привиться от нее в нашей стране сейчас не так просто.

Единственным способом защиты от кори остается вакцинация. По данным специалистом, у большей части латвийцев прививка от опасного вируса есть,

особенно среди детей и подростков. В зоне риска остаются те, кто по какой-то причине не был привит. Как оказалось, сделать прививку от кори в Латвии сейчас не так просто.

«Мы пытались заказать комбинированную вакцину от кори, краснухи и эпидемического паротита, потому что моновакцины просто нету и вакцина недоступна в Латвии. Может быть, это какой-то перебой в поставках, который периодически бывает, но это не ответственность ни Восточной больницы, ни Центра инфектологии. Надо смотреть, почему вакцины нет, но это не наша компетенция», — рассказывает Байба Розентале.

В Центре профилактики и контроля заболеваний признают, проблема с доступностью вакцины действительно была — осенью. Но на сегодняшний день все в порядке.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью.