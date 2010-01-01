Экс-информатор Wikileaks собирается избираться в сенат США

Бывший информатор Wikileaks трансгендер Челси Мэннинг, собирается участвовать в выборах в сенат США от штата Мэриленд, сообщает The Washington Post. Мэннинг, будучи мужчиной по имени Брэдли Мэннинг, сменила пол в тюрьме, отбывая беспрецедентно жесткое наказание за разглашение секретных данных.

Мэннинг собирается избираться от Демократической партии. WP считает, что ей вряд ли удастся составить конкуренцию сенатору-демократу Бену Кардину, который успешно избирался два года подряд и надеется пойти на третий срок по итогам перевыборов в ноябре.

Мэннинг, которая после выхода из тюрьмы занималась защитой прав ЛГБТ, отказалась от комментариев, но не опровергла новость. Она сообщила, что выпустит заявление «в ближайшие дни».

Младший аналитик американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года. По данным следствия, проходя службу в Ираке, он передал около 700 тысяч секретных документов сайту WikiLeaks. Документы были выложены в открытый доступ. Среди них были данные, касающиеся проведения военных операций США в Ираке и Афганистане: видеозаписи воздушных ударов, в результате которых погибли мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США.

В августе 2013 года трибунал признал Мэннинга виновным в разглашении секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Находясь в тюрьме, Мэннинг сменил пол. В январе 2017 года уходивший с поста президента США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks, после чего Мэннинг выпустили на свободу.





