В 83 странах мира отзывают детское питание из-за опасности сальмонеллы

Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок детского питания в 83 странах из-за опасности заражения сальмонеллой, сообщает ВВС. Сальмонеллез, вызывающий рвоту и понос, особенно опасен для новорожденных из-за обезвоживания.

Глава концерна Эммануэль Бенье подтвердил эту информацию и подчеркнул, что концерн «никогда не собирался ничего скрывать», и руководство компании готово сотрудничать: «Наша задача - поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные».

Бенье также заверил, что компания извлечет «необходимые уроки» из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля, передает РИА «Новости».

По данным Минздрава Франции, в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. Еще один случай подтвержден в Испании.

Один случай возможного заражения расследуют в Греции.

Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.

В начале декабря Роспотребнадзор предупредил российских потребителей об отзыве продуктов Lactalis. Там подчеркнули, что официально продукция детского питания Lactalis в РФ не поступала.