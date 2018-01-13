Самолет в Турции выкатился за пределы полосы и свалился в яму у Черного моря

Вечером в субботу, 13 января, лайнер авиакомпании Pegasus Airlines объявила об аварии в аэропорту Трабзона. Во время приземления самолет, выполнявший рейс Анкара - Трабзон, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в яму идущую к Черному морю.

Лайнер компании Pegasus совершал рейс Анкара - Трабзон. При посадке в ночь на воскресенье что-то пошло не так: судя по фото, Boeing 737-800 поехал вбок, к морю, где замер на обрыве в нескольких метрах от воды.

По предварительным данным, никто из 162 пассажиров или членов экипажа не пострадал. Спасательные расчеты аэропорта провели превентивное тушение и эвакуировали пассажиров и экипаж.

Причины ЧП выясняются.





