Фоторассказ: одинокие торговые автоматы в Японии

На сказочных фотографиях показаны торговые машины, которые освещают поле на обочине у подножия вулкана Фуджи, они погребены под кучами снега и выглядят так, что никогда и никогда в них ничего не купит.

Фото - часть проекта «Roadside Lights», автор которого Эйджи Охаши указывает, что через эти «машины» можно увидеть одиночество современного человека.

С тех пор, как он сфотографировал первый торговый автомат девять лет назад, число запечатленных устройств достигло нескольких тысяч. Всего в Японии размещено 5,5 млн торговых машин - некоторые из них предлагают больше, чем просто напитки и быстрые закуски. К примеру, некоторые из сфотографированных аппаратов продают цветы и свежие продукты.

«То, о чем я говорю, - одиночество современного человека, которое показывается через призму торговых автоматов, размещенных на обочинах», - говорит фотограф, добавляя, что они размещены так в Японии потому, что это безопасная страна, а также потому, что японцы - люди, которые любят удобства.