В России мать с сыном спаслись от пожара, выпрыгнув с восьмого этажа

В российском Санкт-Петербурге в воскресенье, 14 января, мать с ребенком выпрыгнули из окна горящей квартиры, которое находилось на восьмом этаже. Об этом сообщает РИА Новости.

22-летняя женщина и трехлетний мальчик чудом выжили. Оба они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мать постаралась, чтобы тяжесть удара пришлась на ее тело, обняв своего малыша. Ребенок отделался лишь сильным испугом и синяками. У женщины сломана нога.

В пожарной службе уточнили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире. Площадь возгорания была около десяти метров. Пожарным удалось спасти пьяного сожителя женщины.