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Папа Римский признался, что боится ядерной войны

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Папа Римский Франциск сегодня, 15 января, признался журналистам, что боится ядерной войны. Об этом сообщает ANSA.

«Да, я действительно боюсь. Мы на пределе. Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию», — сказал папа Франциск, после того как показал фотографию последствий атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году.

После этого понтифик призвал стремиться к ядерному разоружению и уничтожению оружия.

Напомним, США намерены увеличить ядерный потенциал из-за РФ.

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