Видео: Американский пожарный поймал ребенка, выброшенного из горящего дома

В социальных сетях набирает популярность видео о пожаре в американском штате Джорджия, запечатлевшее как пожарный ловит ребенка, выброшенного из горящего дома, сообщает Reuters.

Эпизод был зафиксирован камерой, установленной на шлеме другого пожарного.

На видео видна испуганная женщина, которая пытается спуститься по лестнице на землю и кидает ребенка в руки пожарного.

«Мы ловили детей буквально как футбольные мячи», - признался позже пожарный Эрик Джексон местным СМИ. «С балкона взрослые бросали своих детей прямо нам в руки. И пожарные их поймали, это было невероятно», - говорит Джексон.

Пожар в Декатуре в штате Джорджия случился 3 января. В нем пострадали около 10 человек, главным образом от отравления дымом.