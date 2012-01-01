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Инфляция в Германии достигла максимума с 2012 года

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Потребительские цены в Германии в 2017 году заметно выросли. Средний рост цен на товары и услуги составил 1,8%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства, опубликованные во вторник, 16 января.

Это наивысший показатель с 2012 года. Для сравнения - годом ранее уровень инфляции в Германии составил 0,5%.

Высокие цены на энергоносители (+3,1%) и продукты питания (+3%), а также растущая стоимость аренды жилья послужили локомотивом инфляции. Рост цен лишь незначительно замедлился к концу году. В декабре годовой уровень инфляции оценивался в 1,7%.

С 2014 по 2016 год инфляция в Германии не превышала 1%. В отдельные месяцы 2017 года фиксировался рост потребительских цен в 1,5 - 2,2% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

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